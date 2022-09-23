Galatasaraylı futbolcu Leo Dubois'dan ayrılık iddiasına yanıt!

Sacha Boey ile rekabet

“Rekabet olması benim için açımdan büyük mutluluk. Şampiyon olmak için rekabetin olacağı söylenmişti bana. Başarı için rekabete ihtiyaç var. Şu an soldayım. Kariyerimde daha önce sol bek olarak da oynadım. Benim için çok fark etmiyor. Bana nerede ihtiyaç varsa orada oynarım.”