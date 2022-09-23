Galatasaraylı futbolcu Leo Dubois'dan ayrılık iddiasına yanıt!

cumhuriyet.com.tr
23 Eylül 2022 Cuma, 11:26
<p>Galatasaray'ın Fransız oyuncusu Leo Dubois, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu.</p>

Galatasaray'ın Fransız oyuncusu Leo Dubois, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu.

<p>"Sezon başında bir sakatlık yaşadım. Bu sakatlık frenlememe sebep oldum. Yüzde 100 olarak geri döndüm. Takıma yardımcı oluyorum. Fiziksel olarak iyi durumdayım. Takıma yardım ettiğim için mutluyum."</p>

"Sezon başında bir sakatlık yaşadım. Bu sakatlık frenlememe sebep oldum. Yüzde 100 olarak geri döndüm. Takıma yardımcı oluyorum. Fiziksel olarak iyi durumdayım. Takıma yardım ettiğim için mutluyum."

<p><strong>Sacha Boey ile rekabet </strong></p> <p>“Rekabet olması benim için açımdan büyük mutluluk. Şampiyon olmak için rekabetin olacağı söylenmişti bana. Başarı için rekabete ihtiyaç var. Şu an soldayım. Kariyerimde daha önce sol bek olarak da oynadım. Benim için çok fark etmiyor. Bana nerede ihtiyaç varsa orada oynarım.”</p>

Sacha Boey ile rekabet

“Rekabet olması benim için açımdan büyük mutluluk. Şampiyon olmak için rekabetin olacağı söylenmişti bana. Başarı için rekabete ihtiyaç var. Şu an soldayım. Kariyerimde daha önce sol bek olarak da oynadım. Benim için çok fark etmiyor. Bana nerede ihtiyaç varsa orada oynarım.”

<p> “Geldiğim takımda büyük oyuncular vardı. Bu da belli bir rekabeti yarattı takım içinde. Hedefimiz, şampiyonluk yolunda büyük oyuncularla oynamaktı. Antrenmanlarda da iyi şekilde çalışıyoruz. Biraz zamana da ihtiyacımız var. Bu zaman, takımın bazı şeyleri otomatik hale getirmesi için gerekli. Ben de kadro içinde rekabeti seviyorum. İlerleyen dönemde de her şey otomatikleşince takım daha iyi hale gelecek.”</p>

 “Geldiğim takımda büyük oyuncular vardı. Bu da belli bir rekabeti yarattı takım içinde. Hedefimiz, şampiyonluk yolunda büyük oyuncularla oynamaktı. Antrenmanlarda da iyi şekilde çalışıyoruz. Biraz zamana da ihtiyacımız var. Bu zaman, takımın bazı şeyleri otomatik hale getirmesi için gerekli. Ben de kadro içinde rekabeti seviyorum. İlerleyen dönemde de her şey otomatikleşince takım daha iyi hale gelecek.”

<p>“Sacha Boey genç, kaliteli ve önemli oyuncu. Fransa Milli Takımı'na seçilebilir. Bunu isterim ama bu tercihi de ben yapmıyorum takdir edersiniz ki.”</p>

“Sacha Boey genç, kaliteli ve önemli oyuncu. Fransa Milli Takımı'na seçilebilir. Bunu isterim ama bu tercihi de ben yapmıyorum takdir edersiniz ki.”

<p>“Ben Galatasaray'a şampiyonluk için geldim. Önümüzde Dünya Kupası var. Gidebilirsem, Fransa'yı temsil etmek ve oynamak isterim.”</p>

“Ben Galatasaray'a şampiyonluk için geldim. Önümüzde Dünya Kupası var. Gidebilirsem, Fransa'yı temsil etmek ve oynamak isterim.”

<p>“İstatistik futbolda önemli yeri olan bir kavram. Daha önce elde ettiğim rakamlardan daha iyisini isterim. Rekabetçi bir tarafım var. Kendimi geliştirmek istiyorum. Gol katkısı yapmak istiyorum. Bir defans oyuncusu olarak gole katkı vermek çok önemli.”</p>

“İstatistik futbolda önemli yeri olan bir kavram. Daha önce elde ettiğim rakamlardan daha iyisini isterim. Rekabetçi bir tarafım var. Kendimi geliştirmek istiyorum. Gol katkısı yapmak istiyorum. Bir defans oyuncusu olarak gole katkı vermek çok önemli.”

<p><strong>Yeniden Avrupa'ya dönmek istiyor mu?</strong></p> <p>“Galatasaray'a bir proje için geldim. Bu proje devam ediyor. Sonunda ne olacağına bakacağız. Buraya oynamaya ve şampiyonluklar kazanmaya geldim.”</p>

Yeniden Avrupa'ya dönmek istiyor mu?

“Galatasaray'a bir proje için geldim. Bu proje devam ediyor. Sonunda ne olacağına bakacağız. Buraya oynamaya ve şampiyonluklar kazanmaya geldim.”

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