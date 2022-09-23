Galatasaraylı futbolcu Leo Dubois'dan ayrılık iddiasına yanıt!
“Geldiğim takımda büyük oyuncular vardı. Bu da belli bir rekabeti yarattı takım içinde. Hedefimiz, şampiyonluk yolunda büyük oyuncularla oynamaktı. Antrenmanlarda da iyi şekilde çalışıyoruz. Biraz zamana da ihtiyacımız var. Bu zaman, takımın bazı şeyleri otomatik hale getirmesi için gerekli. Ben de kadro içinde rekabeti seviyorum. İlerleyen dönemde de her şey otomatikleşince takım daha iyi hale gelecek.”
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