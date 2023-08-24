Galatasaraylı Mauro Icardi, Avrupa'da manşetleri süsledi!

cumhuriyet.com.tr
24 Ağustos 2023 Perşembe, 15:52
<p><strong>Galatasaray</strong>'ın deplasmanda Molde'yi 3-2 mağlup ettiği maçta yıldızlaşan<strong> Mauro Icardi</strong>'nin performansı, Avrupa basınında büyük yankı uyandırdı.</p>

Galatasaray'ın deplasmanda Molde'yi 3-2 mağlup ettiği maçta yıldızlaşan Mauro Icardi'nin performansı, Avrupa basınında büyük yankı uyandırdı.

<p><strong>LA GAZETTA DELLO SPORT: "ICARDI GALATASARAY'I GRUPLARA TAŞIYOR"</strong></p> <p>"Icardi ve Mertens'in yer aldığı Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına yaklaşıyor. Sergio Oliveira ve Icardi liderliğindeki Türkler, Molde'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti."</p>

LA GAZETTA DELLO SPORT: "ICARDI GALATASARAY'I GRUPLARA TAŞIYOR"

"Icardi ve Mertens'in yer aldığı Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına yaklaşıyor. Sergio Oliveira ve Icardi liderliğindeki Türkler, Molde'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti."

<p><strong>TUTTOSPORT: "ICARDI'NİN GÖSTERİSİ GALATASARAY'I GRUPLARA GÖTÜRÜYOR"</strong></p> <p>"Okan Buruk'un Galatasaray'ı play-off turundaki iki finalinin ilkini başarıyla tamamladı. Serie A'nın eski iki oyuncusu İstanbul kulübü adına gol attı."</p>

TUTTOSPORT: "ICARDI'NİN GÖSTERİSİ GALATASARAY'I GRUPLARA GÖTÜRÜYOR"

"Okan Buruk'un Galatasaray'ı play-off turundaki iki finalinin ilkini başarıyla tamamladı. Serie A'nın eski iki oyuncusu İstanbul kulübü adına gol attı."

<p><strong>CORRIERE DELLO SPORT: "ICARDI GALATASARAY'A LİDERLİK EDİYOR"</strong></p> <p>"Hakem Anthony Taylor'un tartışmalı kararlarının olduğu maçta Galatasaray, Molde'yi 3-2 mağlup etti. Molde sekizinci dakikada öne geçerken Icardi her şeyi tersine çevirdi."</p>

CORRIERE DELLO SPORT: "ICARDI GALATASARAY'A LİDERLİK EDİYOR"

"Hakem Anthony Taylor'un tartışmalı kararlarının olduğu maçta Galatasaray, Molde'yi 3-2 mağlup etti. Molde sekizinci dakikada öne geçerken Icardi her şeyi tersine çevirdi."

<p><strong>L'EQUIPE: "GALATASARAY, NORVEÇ'TE İYİ DURUMDA"</strong></p> <p>"Mauro Icardi'nin yönetimindeki Galatasaray, Norveç'te Molde'yi 3-2 mağlup etti."</p>

L'EQUIPE: "GALATASARAY, NORVEÇ'TE İYİ DURUMDA"

"Mauro Icardi'nin yönetimindeki Galatasaray, Norveç'te Molde'yi 3-2 mağlup etti."

<p><strong>FOOT MERCATO: "ICARDI MUHTEŞEM BİR GOL ATTI"</strong></p> <p>"Galatasaray deplasmanda Molde'yi 3-2 yendi. Mücadelede Mauro Icardi muhteşem bir gol attı."</p>

FOOT MERCATO: "ICARDI MUHTEŞEM BİR GOL ATTI"

"Galatasaray deplasmanda Molde'yi 3-2 yendi. Mücadelede Mauro Icardi muhteşem bir gol attı."

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