Galatasaraylı Mauro Icardi, Avrupa'da manşetleri süsledi!

CORRIERE DELLO SPORT: "ICARDI GALATASARAY'A LİDERLİK EDİYOR"

"Hakem Anthony Taylor'un tartışmalı kararlarının olduğu maçta Galatasaray, Molde'yi 3-2 mağlup etti. Molde sekizinci dakikada öne geçerken Icardi her şeyi tersine çevirdi."