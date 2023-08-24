Galatasaraylı Mauro Icardi, Avrupa'da manşetleri süsledi!
Galatasaray'ın deplasmanda Molde'yi 3-2 mağlup ettiği maçta yıldızlaşan Mauro Icardi'nin performansı, Avrupa basınında büyük yankı uyandırdı.
LA GAZETTA DELLO SPORT: "ICARDI GALATASARAY'I GRUPLARA TAŞIYOR"
"Icardi ve Mertens'in yer aldığı Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına yaklaşıyor. Sergio Oliveira ve Icardi liderliğindeki Türkler, Molde'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti."
TUTTOSPORT: "ICARDI'NİN GÖSTERİSİ GALATASARAY'I GRUPLARA GÖTÜRÜYOR"
"Okan Buruk'un Galatasaray'ı play-off turundaki iki finalinin ilkini başarıyla tamamladı. Serie A'nın eski iki oyuncusu İstanbul kulübü adına gol attı."
CORRIERE DELLO SPORT: "ICARDI GALATASARAY'A LİDERLİK EDİYOR"
"Hakem Anthony Taylor'un tartışmalı kararlarının olduğu maçta Galatasaray, Molde'yi 3-2 mağlup etti. Molde sekizinci dakikada öne geçerken Icardi her şeyi tersine çevirdi."
L'EQUIPE: "GALATASARAY, NORVEÇ'TE İYİ DURUMDA"
"Mauro Icardi'nin yönetimindeki Galatasaray, Norveç'te Molde'yi 3-2 mağlup etti."
FOOT MERCATO: "ICARDI MUHTEŞEM BİR GOL ATTI"
"Galatasaray deplasmanda Molde'yi 3-2 yendi. Mücadelede Mauro Icardi muhteşem bir gol attı."
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