Galatasaray'ın zaferi Avrupa basınında: 'Molde'ye soğuk duş'
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçınde deplasmanda Molde'yi 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takımın Molde'yi son dakika golüyle mağlup etmesi Norveç'te şok etkisi yarattı.
Yaşanılan hayal kırıklığı ülke basınında maçla ilgili haberlere yansıdı. Molde'nin Ezeli rakip Rosenborg'un eski bir oyuncusunun golüyle yenilginin gelmesinin yaşanılan üzüntüyü artırdığı ifade edildi.
"MOLDE'NİN BAŞI DERTTE"
Dagbladet: "Uzatma dakikalarında facia. Molde, Türk devi Galatasaray'ı ilk maçında iki devrede de sarstı. Ancak uzatmanın üçüncü dakikasında Galatasaray skoru 3-2 yaptı. Şimdi Molde'nin başı dertte"
"MOLDE'YE SOĞUK DUŞ"
Tv2: "Molde'ye soğuk duş. Norveç ekibinin Şampiyonlar Ligi umutları Galatasaray'ı sarstı ancak Türk takımının uyanması uzun sürmedi. Eski Rosenborglu son dakikalarda ortaya çıkarak sonucu belirledi"
"ÇOK ZORLU BİR RÖVANŞ BEKLİYOR"
Verdens Gang: "Molde önce Galatasaray'ı sarstı. Ancak en beklenmedik maç sonunda Midtsjö ile uzatmalarda konuk takım kazandı. Şimdi Şampiyonlar Ligi play-off'unda çok zorlu bir rövanş maçı bekliyor"
"TÜRK KULÜBÜ UYANDI"
Nettavisen: "Molde, Şampiyonlar Ligi'nin ilk play-off maçında erken öne geçerek rüya gibi bir açılış gerçekleştirdi. Ev sahibi takım birçok iyi pozisyon yarattı ancak büyük Türk kulübü uyandı"
"MIDTSJÖ, MOLDE'Yİ BATIRDI"
Tidens Krav: "Şampiyonlar Ligi elemelerinde Midtsjö, Molde'yi batırdı. Molde erken öne geçti ama sevinci uzun sürmedi. İstanbul'da 52 bin kişi önünde büyük işler başarmak kolay olmayacak"
"ICARDI BİZDE OLSAYDI..."
Wolff Eikrem (Molde kaptanı): "Bugün bir çok gol pozisyonu yakaladık. Eğer Icardi bizde olsa bir çok gol atabilirdik. Eski bir Rosenborglu oyuncunun attığı golle yenilmemiz ekstra üzüntü verici"
"BAŞROL ICARDI"
Clarin (Arjantin): "Mauro Icardi'nin muhteşem golü, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına yaklaşmasını sağladı. Icardi, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi zaferinde başrolü oynadı"
"MAURO ICARDI ŞOV YAPTI"
Tuttosport (İtalya): "Mauro Icardi şov yaptı. Galatasaray, deplasmandaki Molde galibiyetiyle Şampiyonlar Ligi gruplarını görmeye başladı. Arjantinli golcü enfes bir gol kaydetti"
"MIDTSJÖ GALATASARAY'I GÜLDÜRDÜ"
Voetbal International (Hollanda): "AZ Alkmaar'ın eski oyuncusu Midtsjö Galatasaray'ı güldürdü. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına doğru güzel bir adım attı"
"RÜYA GİBİ BİR GOL ATTI"
Kicker (Almanya): "Icardi rüya gibi bir gol attı. İstanbul'da Avrupa futbol festivallerine büyük bir özlem var. Galatasaray'ın bu yaz elini cebine atmasının ve Icardi'yi almasının nedenlerinden biri de bu"
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