Galatasaray'ın zaferi Avrupa basınında: 'Molde'ye soğuk duş'

"RÜYA GİBİ BİR GOL ATTI"

Kicker (Almanya): "Icardi rüya gibi bir gol attı. İstanbul'da Avrupa futbol festivallerine büyük bir özlem var. Galatasaray'ın bu yaz elini cebine atmasının ve Icardi'yi almasının nedenlerinden biri de bu"