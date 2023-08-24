Galatasaray'da Sergio Oliveira'dan 16 yıl sonra bir ilk

Yayınlanma: 24.08.2023 - 13:13

Güncelleme: 24.08.2023 - 13:13

Galatasaraylı futbolcu Sergio Oliveira, Molde maçında attığı frikik golü ile önemli bir başarıya imza attı.

Sarı-kırmızılı takımın Molde'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın skorunu dengeleyen isim 24. dakikada Sergio Oliveira oldu.

Sergio Oliveira

2007 YILINDAN BERİ İLK

Opta'nın verilerine göre; Molde filelerini havalandıran Sergio Oliviera, Ağustos 2007'den (Volkan Yaman vs Slaven Belupo) bu yana Avrupa kupası deplasmanında frikik golü atan ilk Galatasaray oyuncusu oldu.