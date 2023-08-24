Galatasaray'da Sergio Oliveira'dan 16 yıl sonra bir ilk
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Molde'yi 3-2 mağlup eden Galatasaray'da Portekizli futbolcu Sergio Oliveira, attığı gol ile 16 yıl sonra bir ilki başardı.
Galatasaraylı futbolcu Sergio Oliveira, Molde maçında attığı frikik golü ile önemli bir başarıya imza attı.
Sarı-kırmızılı takımın Molde'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın skorunu dengeleyen isim 24. dakikada Sergio Oliveira oldu.
Sergio Oliveira
2007 YILINDAN BERİ İLK
Opta'nın verilerine göre; Molde filelerini havalandıran Sergio Oliviera, Ağustos 2007'den (Volkan Yaman vs Slaven Belupo) bu yana Avrupa kupası deplasmanında frikik golü atan ilk Galatasaray oyuncusu oldu.
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