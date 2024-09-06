Galler - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Galler ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 21.45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
06 Eylül 2024 Cuma, 11:17
Galler - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi heyecanı başlıyor.

Galler - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Craig Bellamy'nin ekibi Galler ile karşı karşıya gelecek.

Galler - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

GALLER - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak mücadele 21.45'da başlayacak.

Galler - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

GALLER - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Norveçli hakem Rohit Saggi'nin yöneteceği karşılaşma TV 8'den şifresiz bir şekilde yayımlanacak.

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