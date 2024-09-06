Galler - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Galler ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 21.45'te başlayacak.
UEFA Uluslar Ligi heyecanı başlıyor.
Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Craig Bellamy'nin ekibi Galler ile karşı karşıya gelecek.
GALLER - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?
Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak mücadele 21.45'da başlayacak.
GALLER - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Norveçli hakem Rohit Saggi'nin yöneteceği karşılaşma TV 8'den şifresiz bir şekilde yayımlanacak.
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