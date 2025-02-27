Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe, Türkiye Kupası grup aşamasının üçüncü hafta maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 16:00'da başlayacak.

Haber Merkezi
27 Şubat 2025 Perşembe, 09:54
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Türkiye Kupası'nda 3. hafta heyecanı yaşanıyor.

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, deplasmanda Selçuk İnan'ın ekibi Gaizantep FK ile karşılaşacak.

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 16:00'da başlayacak.

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Yasin Kol'un yöneteceği karşılaşma A Spor kanalından naklen yayımlanacak.

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