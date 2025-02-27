Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Fenerbahçe, Türkiye Kupası grup aşamasının üçüncü hafta maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 16:00'da başlayacak.
Türkiye Kupası'nda 3. hafta heyecanı yaşanıyor.
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, deplasmanda Selçuk İnan'ın ekibi Gaizantep FK ile karşılaşacak.
GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 16:00'da başlayacak.
GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Yasin Kol'un yöneteceği karşılaşma A Spor kanalından naklen yayımlanacak.
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