Gaziantep FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.
Süper Lig'de 22. hafta heyecanı devam ediyor.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, deplasmanda Selçuk İnan'ın ekibi Gaziantep FK ile karşılaşacak.
GAZİANTEP FK - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20:00'de başlayacak.
GAZİANTEP FK - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Kadir Sağlam'ın yöneteceği karşılaşma bein Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- 9 anketin ortalamasında çarpıcı sonuç!
- 3 isim verdi, ‘sırtımızı döneceğiz’ dedi!
- İntihar eden Dr. İlker Gönen'in avukatına soruşturma!
- Son anda butona basmış, gardiyanları çağırmış
- Uzun ve Enginyurt CHP’ye katıldı!
- Yeğen Öcalan’dan dikkat çeken açıklama!
- Naci Görür'den flaş 'Ege Denizi' uyarısı!
- İmamoğlu'ndan flaş 'sandık' yanıtı
- 30 yıllık kuruyemiş devi 'iflas' ediyor
- Erdoğan'dan üstü kapalı 'İmamoğlu' açıklaması