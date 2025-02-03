Gaziantep FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gaziantep FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
03 Şubat 2025 Pazartesi, 10:12
Gaziantep FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de 22. hafta heyecanı devam ediyor.

Gaziantep FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, deplasmanda Selçuk İnan'ın ekibi Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Gaziantep FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GAZİANTEP FK - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20:00'de başlayacak.

Gaziantep FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GAZİANTEP FK - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Kadir Sağlam'ın yöneteceği karşılaşma bein Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.

galatasaray gaziantep fk süper lig

En Çok Okunan Haberler