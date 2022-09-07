Genç futbolcu Emirhan İlkhan, İtalya'da manşetleri süsledi!

"ÇOK KALİTELİ VE ZEKİ"

Öte yandan Torino'nun teknik direktörü Matteo Paro ise "Emirhan'ı maça hazırlamak için konuştum. Kalitesi ve iyi bir tekniği var. Farklı bir futbol ikliminden geliyor ama çok zeki bir futbolcu. Çok çabuk öğreniyor. Türkiye'de derbilerde oynadı. Halen öğrenmesi gereken şeyler var ama çok kaliteli bir futbolcu" dedi.