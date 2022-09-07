Genç futbolcu Emirhan İlkhan, İtalya'da manşetleri süsledi!
Beşiktaş'tan ayrılarak İtalyan ekibi Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan, Lecce maçında forma giyerek kulüp tarihinin en genç oyuncusu olmuştu. Torino Başkanı Urbano Cairo ve teknik direktör Matteo Paro, Emirhan İlkhan hakkında övgü dolu sözler söyledi. Ayrıca İtalyan basını da Emirhan'ı mercek altına aldı.
"ÇOK KALİTELİ VE ZEKİ"
Öte yandan Torino'nun teknik direktörü Matteo Paro ise "Emirhan'ı maça hazırlamak için konuştum. Kalitesi ve iyi bir tekniği var. Farklı bir futbol ikliminden geliyor ama çok zeki bir futbolcu. Çok çabuk öğreniyor. Türkiye'de derbilerde oynadı. Halen öğrenmesi gereken şeyler var ama çok kaliteli bir futbolcu" dedi.
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