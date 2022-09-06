Beşiktaş, Nathan Redmond ile el sıkıştı!

Süper Lig ekibi Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton forması giyen Nathan Redmond'u sezon sonuna kadar kiraladı.

DHA
06 Eylül 2022 Salı, 23:08
Beşiktaş, Nathan Redmond ile el sıkıştı!
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Bu sezon transferlerin büyük çoğunluğunu Premier Lig'den yapan Beşiktaş, son transferini de yine aynı ligden yapıyor.

Siyah-beyazlılar, Southampton'ın 28 yaşındaki sol açığı Nathan Redmond ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Aynı zamanda Göztepe'nin de sahibi olan Southampton yönetimi ile de anlaşan Beşiktaş, Göztepe'ye iki futbolcuyu kiralık olarak verecek. Bu futbolcuların Ajdin Hasic ve Emirhan Delibaş olacağı öğrenildi.

İSTANBUL'A GELİYOR

Redmond'u çarşamba günü İstanbul'a getirmek için uğraş veren siyah-beyazlılar, sağlık kontrolünün ardından oyuncuyla resmi sözleşme imzalayacak. Beşiktaş Redmond'un performansından memnun kalması halinde oyuncuyla sözleşme uzatacak.

Siyah-beyazlılar, daha önce İngiliz ekip Burnley'den Wout Weghorst'u ve Tottenham'dan Dele Alli'yi kadrosuna katmıştı.


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