Giovanni van Bronckhorst'tan sakatlık açıklaması: 'Lyon maçında olmayacak'

'TAKIMIMI ZAFER İÇİN HAZIRLIYORUM'

Giovanni van Bronckhorst, "John Benjamin Toshack'tan bu yana Süper Lig'de Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk dört iç saha maçını kazanan ilk teknik direktör oldunuz" şeklinde gelen hatırlatmanın ardından, "Rekorlar önemli ama benim baktığım şey takımımı hazırlamak ve galibiyetler. Yaptığım şey bu, yapacağım şey bu.Rekorlar güzel. Benim için, kulüp için güzel. Bunun için çalışmıyoruz tabii ki. Ben takımımı zaferler için hazırlıyorum" değerlendirmesinde bulundu.