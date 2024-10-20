Paylaşımı tepki çekmişti: Beşiktaş'tan Yunus Akgün'e gönderme!

Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesabından tartışmalı bir paylaşımda bulunan Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün'e tepki gösterdi.

Paylaşımı tepki çekmişti: Beşiktaş'tan Yunus Akgün'e gönderme!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.10.2024 - 16:15

Beşiktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün'ü eleştirdi.

PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Antalyaspor galibiyeti sonrası ‘Adanmış Hayatların Umudu’ isimli tribün bestesini paylaşan Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, Beşiktaş camiasının tepkisini çekti.

BEŞİKTAŞ'TAN YUNUS AKGÜN'E GÖNDERME

Beşiktaş, devamında takıma yönelik hakaret bulunan marş paylaşımına Atatürk’ün “Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim” sözüyle cevap verdi.


Etiketler: #yunus akgün #galatasaray #beşiktaş

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