Girona - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Girona - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Barcelona, İspanya La Liga'nın 5. haftasında deplasmanda Girona ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17.15'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
15 Eylül 2024 Pazar, 11:05
Girona - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İspanya La Liga'da heyecan sürüyor.

Girona - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, deplasmanda Miguel Sanchez'in ekibi Girona ile karşı karşıya gelecek.

Girona - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

GİRONA - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Montilivi Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:15'te başlayacak.

Girona - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

GİRONA - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Alejandro Muniz'in yöneteceği karşılaşma S Sport'tan şifreli olarak yayınlanacak.

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