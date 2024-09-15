Girona - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Barcelona, İspanya La Liga'nın 5. haftasında deplasmanda Girona ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17.15'te başlayacak.
İspanya La Liga'da heyecan sürüyor.
Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, deplasmanda Miguel Sanchez'in ekibi Girona ile karşı karşıya gelecek.
GİRONA - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?
Montilivi Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:15'te başlayacak.
GİRONA - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Alejandro Muniz'in yöneteceği karşılaşma S Sport'tan şifreli olarak yayınlanacak.
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