Yıldız isim için harekete geçilecek: Barcelona'da 2025 için transfer planı belli oldu!
İspanya La Liga'da sezona çok iyi bir başlanıç yapan Barcelona, gelecek yılın transfer planlarını yapıyor. Katalan ekibi yaz transfer döneminde kulüpleriyle sözleşmeleri sona erecek Jonathan Tah ve Joshua Kimmich'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
Hansi Flick yönetiminde İspanya La Liga'da sezona 4'te 4'le başlayarak 12 puan toplayan Barcelona, gelecek yıl için transferde 2 yıldız ismi kadrosuna katmayı planlıyor.
İspanyol basınından Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Barcelona'nın gelecek yaz transfere daha az para harcamak istediği, Jonathan Tah ve Joshua Kimmich'in öncelikli hedefler olduğu belirtildi.
Tah ve Kimmich'in kulüpleriyle sözleşme yenilemek istemediği, Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick'in her iki oyuncuyu da takımda görmek istediği ifade edildi.
İki futbolcuyla Real Madrid'in de ilgilendiği aktarıldı.
YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE 2 İSİM TAKIMA KATILDI
Barcelona, yaz transfer döneminde iki futbolcuyla kadrosunu güçlendirdi.
Leipzig'den Dani Olmo ve Girona'dan Pau Victor'u transfer eden Barcelona, 9 oyuncuyla yollarını ayırdı.
Katalan ekibi 4 futbolcusunu ise kiralık olarak gönderdi.
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