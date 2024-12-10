Girona - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Girona - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Girona ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20.45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
10 Aralık 2024 Salı, 11:18
Girona - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor.

Girona - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Arne Slot yönetimindeki Liverpool, deplasmanda Michel'in ekibi Girona ile karşı karşıya gelecek.

Girona - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

GIRONA - LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Municipal de Montilivi Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20.45'te başlayacak.

Girona - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

GIRONA - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Benoit Bastien'in yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalından şifresiz bir şekilde yayımlanacak.

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