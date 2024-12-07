Girona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Girona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 16. haftasında deplasmanda Girona ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
07 Aralık 2024 Cumartesi, 12:58
Girona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga heyecanı sürüyor. 

Girona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, deplasmanda Michel'in ekibi Girona ile karşı karşıya gelecek.

Girona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GIRONA - REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?

Municipal de Montilivi Stadyumu'nda oynanacak mücadele 23:00'te başlayacak.

Girona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GIRONA - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Jesus Gil Manzano'nun yöneteceği karşılaşma S Sport'ten naklen yayımlanacak.

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