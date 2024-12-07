Girona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Real Madrid, İspanya La Liga'nın 16. haftasında deplasmanda Girona ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.
İspanya La Liga heyecanı sürüyor.
Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, deplasmanda Michel'in ekibi Girona ile karşı karşıya gelecek.
GIRONA - REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?
Municipal de Montilivi Stadyumu'nda oynanacak mücadele 23:00'te başlayacak.
GIRONA - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Jesus Gil Manzano'nun yöneteceği karşılaşma S Sport'ten naklen yayımlanacak.
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