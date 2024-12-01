Tepkisi dikkat çekmişti: Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı!

Yayınlanma: 01.12.2024 - 11:36

Güncelleme: 01.12.2024 - 11:36

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında konuk olduğu Liverpool'a 2-0 mağlup olmuştu. Kariyerinde ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçına ilk 11'de başlayan Arda Güler ise 56 dakika sahada kalmıştı.

TEPKİSİ GÜNDEM OLMUŞTU

Mücadelede Arda Güler'in isabetsiz bir şutu sonrası Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin milli futbolcuya verdiği tepki gündem olmuştu.

Ancelotti iki ellerini yana açarak şiddetli bir şekilde "Arda" diye bağırmış ve sesi ekranları başındakiler tarafından da duyulmuştu.

Maçın ardından Arda Güler'in defansif açıdan iyi bir oyun sergilediğini belirten Ancelotti, ofansif açıdan ise verdiği tercihleri eleştirmişti. Deneyimli çalıştırıcı açıklamasında, "Arda Güler savunmada iyiydi ama daha isabetli tercihler yapabilirdi" demişti.

Ancelotti, Liverpool maçında 56 dakika sahada tuttuğu ve bir pozisyonun ardından sert tepki gösterdiği Arda Güler ile ilgili kararını verdiği iddia edildi.

GETAFE MAÇINDA OYNAYACAK

Marca'da yer alan habere göre; İtalyan hoca, La Liga'nın 15. haftasında oynayacakları Getafe maçında milli futbolcuyu ilk 11'de başlatmayı planlıyor.

Haberde Real Madrid'in muhtemel ilk 11'i şöyle verildi:

Courtois; Lucas Vázquez, Asencio, Rüdiger, Fran Garcia; Valverde, Ceballos, Arda Güler, Bellingham; Brahim, Mbappe.