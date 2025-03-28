Gran Canaria - Bahçeşehir Koleji maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Bahçeşehir Koleji, EuroCup yarı finali ikinci maçında deplasmanda Gran Canaria ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
BKT EuroCup'ta yarı final heyecanı sürüyor.
Dejan Radonjic yönetimindeki Bahçeşehir, 1-0 önde olduğu yarı final ikinci maçında deplasmanda Jaka Lakovic'in ekibi Grana Canaria ile karşılaşacak.
GRAN CANARIA - BAHÇEŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?
Gran Canaria Arena'da oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
GRAN CANARIA - BAHÇEŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayımlanacak.
Bahçeşehir Koleji, İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmadan 74-66 galip ayrılarak 1-0 öne geçmişti.
İstanbul temsilcisi, sahadan galibiyetle ayrılması halinde seriyi 2-0 kazanacak ve finale yükselecek.
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