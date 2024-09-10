Hollanda - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Hollanda, UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci maçında kendi sahasında Almanya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan sürüyor.
Ronald Koeman yönetimindeki Hollanda, kendi sahasında Julian Nagelsmann'ın ekibi Almanya ile karşı karşıya gelecek.
HOLLANDA - ALMANYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan Johan Cruyff Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
HOLLANDA - ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Davide Massa'nın yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.
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