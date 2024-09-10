Hollanda - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Hollanda - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Hollanda, UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci maçında kendi sahasında Almanya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
10 Eylül 2024 Salı, 11:08
Hollanda - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan sürüyor.

Hollanda - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Ronald Koeman yönetimindeki Hollanda, kendi sahasında Julian Nagelsmann'ın ekibi Almanya ile karşı karşıya gelecek.

Hollanda - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

HOLLANDA - ALMANYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan Johan Cruyff Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

Hollanda - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

HOLLANDA - ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Davide Massa'nın yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.

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