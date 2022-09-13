Beşiktaş 2. Başkanı Engin Baltacı: 'Şampiyon biz olacağız'

"PFDK hukuksuz bir kararından sonra, Tahkim'in savunmayı dinlemeyen bir tutumundan sonra üç aydır görev almamış hakem atandı. Bunlar kim yararlanıyor diye sordum ve sorunun cevabı alınmış oldu. Hakemlerin Beşiktaş'a karşı bir art niyeti var gibi hissetmeye başladı"