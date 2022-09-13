Beşiktaş 2. Başkanı Engin Baltacı: 'Şampiyon biz olacağız'

cumhuriyet.com.tr
13 Eylül 2022 Salı, 10:34
<p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;">Beşiktaş 2. Başkanı Engin Baltacı, 1-0 kaybettikleri Başakşehir mücadelesi sonrası açıklamalarda bulundu.</p>

Beşiktaş 2. Başkanı Engin Baltacı, 1-0 kaybettikleri Başakşehir mücadelesi sonrası açıklamalarda bulundu.

<p>"Sahadaki tahrikkar davranışlara karşı tribünlerimiz takımı en iyi şekilde destekledi. OnLara teşekkür derim. Maç sonu takımı alkışladılar. Beşiktaş seyircisi bu anlamda örnektir. Taraftar, yönetim şampiyonluktan emin."</p>

"Sahadaki tahrikkar davranışlara karşı tribünlerimiz takımı en iyi şekilde destekledi. OnLara teşekkür derim. Maç sonu takımı alkışladılar. Beşiktaş seyircisi bu anlamda örnektir. Taraftar, yönetim şampiyonluktan emin."

<p>"Yaratılmaya çalışılan bütün olumsuzluklara rağmen Beşiktaş taraftarı takımının şampiyon olacağından emin. Ben, yönetici arkadaşlarım ve başkanımız da emin."</p>

"Yaratılmaya çalışılan bütün olumsuzluklara rağmen Beşiktaş taraftarı takımının şampiyon olacağından emin. Ben, yönetici arkadaşlarım ve başkanımız da emin."

<p>"PFDK hukuksuz bir kararından sonra, Tahkim'in savunmayı dinlemeyen bir tutumundan sonra üç aydır görev almamış hakem atandı. Bunlar kim yararlanıyor diye sordum ve sorunun cevabı alınmış oldu. Hakemlerin Beşiktaş'a karşı bir art niyeti var gibi hissetmeye başladı"</p>

"PFDK hukuksuz bir kararından sonra, Tahkim'in savunmayı dinlemeyen bir tutumundan sonra üç aydır görev almamış hakem atandı. Bunlar kim yararlanıyor diye sordum ve sorunun cevabı alınmış oldu. Hakemlerin Beşiktaş'a karşı bir art niyeti var gibi hissetmeye başladı"

<p>"Hakemin iki takımın hocasına karşı yaklaşımını takdirinize bırakıyorum. Kimseyi hedef göstermiyoruz. Herkes için adalet istiyoruz. Herkes için koşullar aynı olmalı. Halil Umut Meler'in Beşiktaş'ın teknik adamlarıyla sorunu var."</p>

"Hakemin iki takımın hocasına karşı yaklaşımını takdirinize bırakıyorum. Kimseyi hedef göstermiyoruz. Herkes için adalet istiyoruz. Herkes için koşullar aynı olmalı. Halil Umut Meler'in Beşiktaş'ın teknik adamlarıyla sorunu var."

<p>"Bu gerilim oyunlarını sahada bozacağız. Biz şampiyon olacağız. Buna inanıyoruz ve camiamızın da inanmasını istiyoruz."</p>

"Bu gerilim oyunlarını sahada bozacağız. Biz şampiyon olacağız. Buna inanıyoruz ve camiamızın da inanmasını istiyoruz."

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