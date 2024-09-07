Hollanda - Bosna-Hersek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Hollanda, UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup ilk maçında sahasında Bosna-Hersek ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 21.45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
07 Eylül 2024 Cumartesi, 14:08
Hollanda - Bosna-Hersek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi heyecanı devam ediyor.

Hollanda - Bosna-Hersek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Ronald Koeman yönetimindeki Hollanda, sahasında Sergej Barbarez'in ekibi Bosna-Hersek ile karşı karşıya gelecek.

Hollanda - Bosna-Hersek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

HOLLANDA - BOSNA-HERSEK MAÇI SAAT KAÇTA?

Philips Stadyumu'nda oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak.

Hollanda - Bosna-Hersek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

HOLLANDA - BOSNA-HERSEK MAÇI HANGİ KANALDA?

Litvanyalı hakem Donatas Rumsas'ın yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan şifreli bir şekilde yayımlanacak.

Hollanda Bosna Hersek UEFA Uluslar A Ligi

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