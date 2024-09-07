Hollanda - Bosna-Hersek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Hollanda, UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup ilk maçında sahasında Bosna-Hersek ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 21.45'te başlayacak.
UEFA Uluslar Ligi heyecanı devam ediyor.
Ronald Koeman yönetimindeki Hollanda, sahasında Sergej Barbarez'in ekibi Bosna-Hersek ile karşı karşıya gelecek.
HOLLANDA - BOSNA-HERSEK MAÇI SAAT KAÇTA?
Philips Stadyumu'nda oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak.
HOLLANDA - BOSNA-HERSEK MAÇI HANGİ KANALDA?
Litvanyalı hakem Donatas Rumsas'ın yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan şifreli bir şekilde yayımlanacak.
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