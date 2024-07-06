Hollanda maçı öncesi A Milli Takım'a büyük destek: Berlin sokakları kırmızı-beyaz!
A Milli Takım'ın EURO 2024 çeyrek finalinde oynayacağı Hollanda maçı öncesinde taraftarlar meydanlarda toplandı.
EURO 2024'te çeyrek final mücadelesinde Hollanda ile Türkiye, TSİ 22.00'de karşılaşacak.
Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde Türk taraftarlar Berlin sokaklarını adeta kırmızı-beyaza boyadı.
Berlin kenti meydanlarında maç saatine doğru kalabalık ve coşku artıyor. Türk taraftarlar maç öncesi Berlin sokaklarında A Milli Takım'a destek verdi.
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