Hollanda maçı öncesi A Milli Takım'a büyük destek: Berlin sokakları kırmızı-beyaz!

A Milli Takım'ın EURO 2024 çeyrek finalinde oynayacağı Hollanda maçı öncesinde taraftarlar meydanlarda toplandı.

cumhuriyet.com.tr
06 Temmuz 2024 Cumartesi, 18:24
Hollanda maçı öncesi A Milli Takım'a büyük destek: Berlin sokakları kırmızı-beyaz!

EURO 2024'te çeyrek final mücadelesinde Hollanda ile Türkiye, TSİ 22.00'de karşılaşacak.

Hollanda maçı öncesi A Milli Takım'a büyük destek: Berlin sokakları kırmızı-beyaz!

Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde Türk taraftarlar Berlin sokaklarını adeta kırmızı-beyaza boyadı.

Hollanda maçı öncesi A Milli Takım'a büyük destek: Berlin sokakları kırmızı-beyaz!

Berlin kenti meydanlarında maç saatine doğru kalabalık ve coşku artıyor. Türk taraftarlar maç öncesi Berlin sokaklarında A Milli Takım'a destek verdi.

A Milli Takım EURO 2024 Hollanda

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