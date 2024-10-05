İlk 10'da 2 Türk takımı yer aldı: UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 2 hafta sonrası takımlar, kupaya uzanma ihtimaline göre sıralandı. Listenin ilk 10 basamağında 2 Türk kulübü yer aldı.
Football Meets Data, UEFA Avrupa Ligi'nde kupayı kazanma ihtimali en yüksek takımları açıkladı. Yapılan sıralamada kupayı kazanma olasılığı en yüksek Türk kulübü de belli oldu.
NTV Spor'da yer alan habere göre, takımların kupayı kazanma ihtimalleri şu şekilde:
1- Tottenham Hotspur - %13
2- Lazio - %12
3- Athletic - %9
4- Lyon - %7
4- Manchester United - %7
5- Slavia Prag - %6
5- Porto - %6
6- Eintracht Frankfurt - %5
6- Roma - %5
7- GALATASARAY - %4
8- FENERBAHÇE- %3
14- BEŞİKTAŞ - %0.1
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