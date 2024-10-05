İlk 10'da 2 Türk takımı yer aldı: UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

İlk 10'da 2 Türk takımı yer aldı: UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 2 hafta sonrası takımlar, kupaya uzanma ihtimaline göre sıralandı. Listenin ilk 10 basamağında 2 Türk kulübü yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
05 Ekim 2024 Cumartesi, 14:34
İlk 10'da 2 Türk takımı yer aldı: UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

Football Meets Data, UEFA Avrupa Ligi'nde kupayı kazanma ihtimali en yüksek takımları açıkladı. Yapılan sıralamada kupayı kazanma olasılığı en yüksek Türk kulübü de belli oldu. 

İlk 10'da 2 Türk takımı yer aldı: UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

NTV Spor'da yer alan habere göre, takımların kupayı kazanma ihtimalleri şu şekilde:

İlk 10'da 2 Türk takımı yer aldı: UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

1- Tottenham Hotspur - %13

İlk 10'da 2 Türk takımı yer aldı: UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

2- Lazio - %12

İlk 10'da 2 Türk takımı yer aldı: UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

3- Athletic - %9

İlk 10'da 2 Türk takımı yer aldı: UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

4- Lyon - %7

İlk 10'da 2 Türk takımı yer aldı: UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

4- Manchester United - %7

İlk 10'da 2 Türk takımı yer aldı: UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

5- Slavia Prag - %6

İlk 10'da 2 Türk takımı yer aldı: UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

5- Porto - %6

İlk 10'da 2 Türk takımı yer aldı: UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

6- Eintracht Frankfurt - %5

İlk 10'da 2 Türk takımı yer aldı: UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

6- Roma - %5

İlk 10'da 2 Türk takımı yer aldı: UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

7- GALATASARAY - %4

İlk 10'da 2 Türk takımı yer aldı: UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

8- FENERBAHÇE- %3

İlk 10'da 2 Türk takımı yer aldı: UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

14- BEŞİKTAŞ - %0.1

fenerbahçe beşiktaş galatasaray

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