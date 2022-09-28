İngiliz futbolcu Paul Robinson'dan Dele Alli açıklaması: 'Türkiye'ye gitmesi iyi oldu'

Robinson, "Frank Lampard'ın onu Tottenham'dan kadrosuna katmak istemesinde bir neden var. Dele Alli'nin içinde bir şey gördü. Benim düşünceme göre, Alli'ye henüz adil bir fırsat verilmedi. Everton, geçen sezon ligde mücadele eden bir takımdı. Bu nedenle çok çalışan ve sağlam oyuncular ararsınız. Lampard, takımın sağlam ve yenilmesi bir zor takım olmasını istedi. Dele Alli öyle bir oyuncu değil. Bu nedenle adil süre alamadı" dedi.