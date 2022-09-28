İngiliz futbolcu Paul Robinson'dan Dele Alli açıklaması: 'Türkiye'ye gitmesi iyi oldu'

cumhuriyet.com.tr
28 Eylül 2022 Çarşamba, 17:45
<p>İngiltere Milli Takımı'nın eski kalecisi Paul Robinson, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Dele Alli için konuştu.</p>

İngiltere Milli Takımı'nın eski kalecisi Paul Robinson, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Dele Alli için konuştu.

<p>Paul Robinson, Alli'nin, Frank Lampard yönetimindeki Everton'da hala uzun vadeli bir geleceği olduğuna inandığını söyledi.</p>

Paul Robinson, Alli'nin, Frank Lampard yönetimindeki Everton'da hala uzun vadeli bir geleceği olduğuna inandığını söyledi.

<p>Robinson, "<strong>Frank Lampard'ın onu Tottenham'dan kadrosuna katmak istemesinde bir neden var. Dele Alli'nin içinde bir şey gördü. Benim düşünceme göre, Alli'ye henüz adil bir fırsat verilmedi. Everton, geçen sezon ligde mücadele eden bir takımdı. Bu nedenle çok çalışan ve sağlam oyuncular ararsınız. Lampard, takımın sağlam ve yenilmesi bir zor takım olmasını istedi. Dele Alli öyle bir oyuncu değil. Bu nedenle adil süre alamadı</strong>" dedi.</p>

Robinson, "Frank Lampard'ın onu Tottenham'dan kadrosuna katmak istemesinde bir neden var. Dele Alli'nin içinde bir şey gördü. Benim düşünceme göre, Alli'ye henüz adil bir fırsat verilmedi. Everton, geçen sezon ligde mücadele eden bir takımdı. Bu nedenle çok çalışan ve sağlam oyuncular ararsınız. Lampard, takımın sağlam ve yenilmesi bir zor takım olmasını istedi. Dele Alli öyle bir oyuncu değil. Bu nedenle adil süre alamadı" dedi.

<p>"<strong>Dele Alli, kulübede ne kadar oturursa, güveni o kadar kötü olur. Buradan gitmesi ve Türkiye'de oynaması ona yardımcı olacaktır. İngiliz medyasının ilgisinden uzak olacak</strong>" diyen Robinson, "<strong>Everton, gelişmeye ve farklı bir şekilde oynamaya başlarsa, Dele Alli için Goodison Park'ta bir yer olacaktır. Dele Alli, birinci sınıf bir futbolcu. Bir gecede kötü bir futbolcu olamazsınız</strong>" ifadelerini kullandı.</p>

"Dele Alli, kulübede ne kadar oturursa, güveni o kadar kötü olur. Buradan gitmesi ve Türkiye'de oynaması ona yardımcı olacaktır. İngiliz medyasının ilgisinden uzak olacak" diyen Robinson, "Everton, gelişmeye ve farklı bir şekilde oynamaya başlarsa, Dele Alli için Goodison Park'ta bir yer olacaktır. Dele Alli, birinci sınıf bir futbolcu. Bir gecede kötü bir futbolcu olamazsınız" ifadelerini kullandı.

<p>İngiliz eski futbolcu, Dele Alli için son olarak, "<strong>Birkaç yıldır kendisinden bekleneni yapamadı ancak formunu bulabilirse, herhangi bir Premier Lig takımında forma giyebilir. Ama yapacak çok işi var. Eğer performansı iyiyse, saha dışında da istediğini yapabilir</strong>" diye konuştu.</p>

İngiliz eski futbolcu, Dele Alli için son olarak, "Birkaç yıldır kendisinden bekleneni yapamadı ancak formunu bulabilirse, herhangi bir Premier Lig takımında forma giyebilir. Ama yapacak çok işi var. Eğer performansı iyiyse, saha dışında da istediğini yapabilir" diye konuştu.

<p>Beşiktaş'ta şu ana kadar 2 maçta forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, bir kez fileleri havalandırdı.</p>

Beşiktaş'ta şu ana kadar 2 maçta forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, bir kez fileleri havalandırdı.

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