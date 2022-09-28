İngiliz futbolcu Paul Robinson'dan Dele Alli açıklaması: 'Türkiye'ye gitmesi iyi oldu'
Robinson, "Frank Lampard'ın onu Tottenham'dan kadrosuna katmak istemesinde bir neden var. Dele Alli'nin içinde bir şey gördü. Benim düşünceme göre, Alli'ye henüz adil bir fırsat verilmedi. Everton, geçen sezon ligde mücadele eden bir takımdı. Bu nedenle çok çalışan ve sağlam oyuncular ararsınız. Lampard, takımın sağlam ve yenilmesi bir zor takım olmasını istedi. Dele Alli öyle bir oyuncu değil. Bu nedenle adil süre alamadı" dedi.
"Dele Alli, kulübede ne kadar oturursa, güveni o kadar kötü olur. Buradan gitmesi ve Türkiye'de oynaması ona yardımcı olacaktır. İngiliz medyasının ilgisinden uzak olacak" diyen Robinson, "Everton, gelişmeye ve farklı bir şekilde oynamaya başlarsa, Dele Alli için Goodison Park'ta bir yer olacaktır. Dele Alli, birinci sınıf bir futbolcu. Bir gecede kötü bir futbolcu olamazsınız" ifadelerini kullandı.
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