İngilizlerden olay iddia: İlkay Gündoğan'a Süper Lig kancası!

cumhuriyet.com.tr
21 Ekim 2022 Cuma, 11:08
<p>İngiliz basını, Galatasaray'ın Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan <strong>İlkay Gündoğan</strong>'ı transfer etmek istediğini yazdı.</p>

İngiliz basını, Galatasaray'ın Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan İlkay Gündoğan'ı transfer etmek istediğini yazdı.

<p><strong>OYUNCUYU TAKİPTE</strong></p> <p>Daha önce Galatasaraylı olduğunu açıklayan İlkay Gündoğan için flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınından The Sun, Galatasaray'ın Manchester City'deki kontratının son yılına giren İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmak istediğini öne sürdü.</p>

OYUNCUYU TAKİPTE

Daha önce Galatasaraylı olduğunu açıklayan İlkay Gündoğan için flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınından The Sun, Galatasaray'ın Manchester City'deki kontratının son yılına giren İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmak istediğini öne sürdü.

<p><strong>HENÜZ SÖZLEŞME İMZALAMADI</strong></p> <p>Habere göre daha önce Türkiye'de oynamak istediğini açıklayan İlkay Gündoğan'ın City ile henüz yeni sözleşme imzalamaması da bu iddiayı güçlendiriyor.</p>

HENÜZ SÖZLEŞME İMZALAMADI

Habere göre daha önce Türkiye'de oynamak istediğini açıklayan İlkay Gündoğan'ın City ile henüz yeni sözleşme imzalamaması da bu iddiayı güçlendiriyor.

<p><strong>GALATASARAYLI OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI</strong></p> <p>Manchester'da geçirdiği altı yılda dört Premier Lig zaferi yaşayan oyuncu, daha önce yaptığı açıklamada çocukken sarı-kırmızılı takımı tuttuğunu söylemişti.</p>

GALATASARAYLI OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Manchester'da geçirdiği altı yılda dört Premier Lig zaferi yaşayan oyuncu, daha önce yaptığı açıklamada çocukken sarı-kırmızılı takımı tuttuğunu söylemişti.

<p><strong>EŞİNİN RESTORAN ŞİKAYETİ</strong></p> <p>İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Arfaoui, Manchester'da yemeklerin hiç iyi olmadığını açıklamıştı. Arfaoui yaptığı açıklamada, "İyi bir restoran bulmak için çok uğraştım. Her yerde korkunç yemekler var. İyi bir İtalyan yemeği ya da iyi bir suşi yok. Taze yiyecekler bulamıyorum. Bütün gıdalar dondurulmuş şekilde karşıma çıkıyor" ifadelerini kullanmıştı.</p>

EŞİNİN RESTORAN ŞİKAYETİ

İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Arfaoui, Manchester'da yemeklerin hiç iyi olmadığını açıklamıştı. Arfaoui yaptığı açıklamada, "İyi bir restoran bulmak için çok uğraştım. Her yerde korkunç yemekler var. İyi bir İtalyan yemeği ya da iyi bir suşi yok. Taze yiyecekler bulamıyorum. Bütün gıdalar dondurulmuş şekilde karşıma çıkıyor" ifadelerini kullanmıştı.

<p><strong>JUVENTUS VE BARCELONA DA İLGİLENİYOR</strong></p> <p>Öte yandan La Liga devi Barcelona ve Juventus'un da yıldız oyuncuyla ilgilendiği belirtildi.</p>

JUVENTUS VE BARCELONA DA İLGİLENİYOR

Öte yandan La Liga devi Barcelona ve Juventus'un da yıldız oyuncuyla ilgilendiği belirtildi.

<p><strong>PEP GUARDIOLA'NIN İLK TRANSFERİYDİ</strong></p> <p>Pep Guardiola'nın Manchester City'nin başına geçmesinin ardından yaptığı ilk transfer olan İlkay, İngiliz ekibiyle çıktığı 267 maçta 51 gol attı.</p>

PEP GUARDIOLA'NIN İLK TRANSFERİYDİ

Pep Guardiola'nın Manchester City'nin başına geçmesinin ardından yaptığı ilk transfer olan İlkay, İngiliz ekibiyle çıktığı 267 maçta 51 gol attı.

Manchester City ilkay gündoğan galatasaray

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler