İngiltere - Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
İngiltere, UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci maçında kendi sahasında Finlandiya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan sürüyor.
Lee Carsley yönetimindeki İngiltere, kendi sahasında Markku Kanerva'nın ekibi Finlandiya ile karşı karşıya gelecek.
İNGİLTERE - FİNLANDİYA MAÇI SAAT KAÇTA?
İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Wembley Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
İNGİLTERE - FİNLANDİYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Danimarkalı hakem Morten Krogh'un yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
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