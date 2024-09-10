İngiltere - Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İngiltere - Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İngiltere, UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci maçında kendi sahasında Finlandiya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
10 Eylül 2024 Salı, 11:21
İngiltere - Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan sürüyor.

İngiltere - Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Lee Carsley yönetimindeki İngiltere, kendi sahasında Markku Kanerva'nın ekibi Finlandiya ile karşı karşıya gelecek.

İngiltere - Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İNGİLTERE - FİNLANDİYA MAÇI SAAT KAÇTA?

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Wembley Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

İngiltere - Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İNGİLTERE - FİNLANDİYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Danimarkalı hakem Morten Krogh'un yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

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