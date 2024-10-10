İngiltere - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
İngiltere, UEFA Uluslar Ligi'nin 3. haftasında kendi sahasında Yunanistan ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
UEFA Uluslar Ligi'nde 3. hafta heyecanı yaşanıyor.
Lee Carsley yönetimindeki İngiltere kendi sahasında Ivan Jovanovic'in ekibi Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.
İNGİLTERE - YUNANİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?
Wembley Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
İNGİLTERE - YUNANİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Andrea Airaghi Colombo'nun yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
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