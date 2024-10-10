İngiltere - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İngiltere - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İngiltere, UEFA Uluslar Ligi'nin 3. haftasında kendi sahasında Yunanistan ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
10 Ekim 2024 Perşembe, 12:25
İngiltere - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi'nde 3. hafta heyecanı yaşanıyor.

İngiltere - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Lee Carsley yönetimindeki İngiltere kendi sahasında Ivan Jovanovic'in ekibi Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.

İngiltere - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İNGİLTERE - YUNANİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Wembley Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

İngiltere - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İNGİLTERE - YUNANİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Andrea Airaghi Colombo'nun yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

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