Inter - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Inter - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Inter, İtalya Serie A'nın 9. haftasında sahasında Juventus ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
27 Ekim 2024 Pazar, 12:14
Inter - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İtalya Serie A'da 9. hafta heyecanı yaşanıyor.

Inter - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, sahasında Thiago Motta'nın ekibi Juventus ile karşı karşıya gelecek.

Inter - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

INTER - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20:00'de başlayacak.

Inter - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

INTER - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Marco Guida'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

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