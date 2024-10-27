Inter - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Inter, İtalya Serie A'nın 9. haftasında sahasında Juventus ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.
İtalya Serie A'da 9. hafta heyecanı yaşanıyor.
Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, sahasında Thiago Motta'nın ekibi Juventus ile karşı karşıya gelecek.
INTER - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?
Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20:00'de başlayacak.
INTER - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Marco Guida'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
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