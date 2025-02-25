Inter - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya Kupası'nın çeyrek finalinde kendi sahasında Lazio ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İtalya Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor.
Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, kendi sahasında Marco Baroni'nin ekibi Lazio ile karşılaşacak.
İNTER - LAZİO MAÇI SAAT KAÇTA?
Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İNTER - LAZİO MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Michael Fabbri'nin yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.
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