Inter - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Inter - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya Kupası'nın çeyrek finalinde kendi sahasında Lazio ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Haber Merkezi
25 Şubat 2025 Salı, 13:15
Inter - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İtalya Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor.

Inter - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, kendi sahasında Marco Baroni'nin ekibi Lazio ile karşılaşacak.

Inter - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İNTER - LAZİO MAÇI SAAT KAÇTA?

Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Inter - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İNTER - LAZİO MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Michael Fabbri'nin yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

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