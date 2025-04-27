Inter - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Inter - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Inter, İtalya Serie A'nın 34. haftasında sahasında Roma ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 16:00'da başlayacak.

Haber Merkezi
27 Nisan 2025 Pazar, 12:58
Inter - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İtalya Serie A'da 34. hafta heyecanı sürüyor.

Inter - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, sahasında Claudio Ranieri'nin ekibi Roma ile karşı karşıya gelecek.

Inter - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

INTER - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 16:00'da başlayacak.

Inter - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

INTER - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Michael Fabbri'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2'den naklen yayımlanacak.

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