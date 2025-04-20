Ipswich Town - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Ipswich Town - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında deplasmanda Ipswich Town ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

Haber Merkezi
20 Nisan 2025 Pazar, 13:15
Ipswich Town - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İngiltere Premier Lig'de 33. hafta heyecanı yaşanıyor.

Ipswich Town - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, deplasmanda Kieran McKenna'nın ekibi Ipswich Town ile karşılaşacak.

Ipswich Town - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İPSWİCH TOWN - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Portman Road Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

Ipswich Town - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İPSWİCH TOWN - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

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