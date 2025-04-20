Ipswich Town - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında deplasmanda Ipswich Town ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 33. hafta heyecanı yaşanıyor.
Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, deplasmanda Kieran McKenna'nın ekibi Ipswich Town ile karşılaşacak.
İPSWİCH TOWN - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?
Portman Road Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.
İPSWİCH TOWN - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
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