İspanya - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
İspanya, UEFA Uluslar A Ligi 3. maçında sahasında Danimarka ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.
UEFA Uluslar Ligi heyecanı devam ediyor.
Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, sahasında Morten Wieghorst'un ekibi Danimarka ile karşı karşıya gelecek.
İSPANYA - DANİMARKA MAÇI SAAT KAÇTA?
Enrique Roca de Murcia Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.
İSPANYA - DANİMARKA MAÇI HANGİ KANALDA?
Slovak hakem Ivan Kruzliak'ın yöneteceği karşılaşma EXXEN'den şifreli bir şekilde yayımlanacak.
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