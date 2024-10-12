İspanya - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İspanya - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İspanya, UEFA Uluslar A Ligi 3. maçında sahasında Danimarka ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
12 Ekim 2024 Cumartesi, 11:24
İspanya - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi heyecanı devam ediyor.

İspanya - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, sahasında Morten Wieghorst'un ekibi Danimarka ile karşı karşıya gelecek.

İspanya - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İSPANYA - DANİMARKA MAÇI SAAT KAÇTA?

Enrique Roca de Murcia Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.

İspanya - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İSPANYA - DANİMARKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Slovak hakem Ivan Kruzliak'ın yöneteceği karşılaşma EXXEN'den şifreli bir şekilde yayımlanacak.

İspanya Danimarka uefa uluslar ligi

En Çok Okunan Haberler