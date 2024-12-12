İspanya'da gündem Samet Akaydin: 'Mourinho'yu şaşkına çevirdi'

'TÜRKLER AKILDAN ZİYADE YÜREKLE ÇABALADI'

Mundo Deportivo ise Athletic'in Fenerbahçe galibiyetini, "Athletic, Türkiye'de Mourinho'nun takımını 2-0 yenerek Avrupa Ligi'nin lideri oldu" şeklinde manşetlerine taşıdı. Haberde, "Samet Akaydin'in yaptığı hata Athletic'i öne geçirdi. Türkler bundan sonra akıldan ziyade yürekle çabaladılar ancak Bilbao takımının sağlamlığı karşısında çöktüler" denildi.