İspanya'da gündem Samet Akaydin: 'Mourinho'yu şaşkına çevirdi'
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup oldu. Karşılaşma İspanyol basınında geniş yankı buldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, sahasında Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup oldu.
İspanyol basını, Athletic'in galibiyetine geniş yer ayırırken Samet Akaydin'in gole sebebiyet veren hatasını da manşetlerine taşıdı.
İşte İspanyol basınının Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçıyla ilgili manşetleri:
'INAKI WILLIAMS İLE DEVİRDİ'
Marca'nın Inaki Williams'ın 2 gol atmasına vurgu yaptığı haberinde, "Athletic, Fenerbahçe'yi muhteşem Inaki Williams ile devirdi" denildi.
'MOURINHO'NUN FENERBAHÇE'SİNİ PERİŞAN ETTİ'
El Correo'da yer alan haberde, "Athletic, Mourinho'nun Fenerbahçe'sini perişan etti" ifadeleri yer aldı.
'GÜÇSÜZ GÖRÜNDÜ'
AS'ta ise, "Fenerbahçe ve Mourinho, Athletic gibi sert bir rakip karşısında güçsüz göründü" denilerek Athletic'in Avrupa Ligi'nde liderlik koltuğuna oturduğu belirtildi.
'TÜRKLER AKILDAN ZİYADE YÜREKLE ÇABALADI'
Mundo Deportivo ise Athletic'in Fenerbahçe galibiyetini, "Athletic, Türkiye'de Mourinho'nun takımını 2-0 yenerek Avrupa Ligi'nin lideri oldu" şeklinde manşetlerine taşıdı. Haberde, "Samet Akaydin'in yaptığı hata Athletic'i öne geçirdi. Türkler bundan sonra akıldan ziyade yürekle çabaladılar ancak Bilbao takımının sağlamlığı karşısında çöktüler" denildi.
'MOURİNHO'YU ŞAŞKINA ÇEVİRDİ'
Claro Sports haberinde Samet Akaydin'in Athletic'e golü getiren hatasına yer verdi. Inaki Williams'ın golüyle sonuçlanan pozisyon için, "Samet Akaydin'ın Inaki Williams'ın golüyle sonuçlanan hatası Jose Mourinho'yu şaşkına çevirdi" ifadeleri kullanıldı.
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