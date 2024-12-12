İspanya'da gündem Samet Akaydin: 'Mourinho'yu şaşkına çevirdi'

İspanya'da gündem Samet Akaydin: 'Mourinho'yu şaşkına çevirdi'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup oldu. Karşılaşma İspanyol basınında geniş yankı buldu.

cumhuriyet.com.tr
12 Aralık 2024 Perşembe, 10:27
İspanya'da gündem Samet Akaydin: 'Mourinho'yu şaşkına çevirdi'

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, sahasında Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup oldu. 

İspanyol basını, Athletic'in galibiyetine geniş yer ayırırken Samet Akaydin'in gole sebebiyet veren hatasını da manşetlerine taşıdı. 

İşte İspanyol basınının Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçıyla ilgili manşetleri:

İspanya'da gündem Samet Akaydin: 'Mourinho'yu şaşkına çevirdi'

'INAKI WILLIAMS İLE DEVİRDİ'

Marca'nın Inaki Williams'ın 2 gol atmasına vurgu yaptığı haberinde, "Athletic, Fenerbahçe'yi muhteşem Inaki Williams ile devirdi" denildi.

İspanya'da gündem Samet Akaydin: 'Mourinho'yu şaşkına çevirdi'

'MOURINHO'NUN FENERBAHÇE'SİNİ PERİŞAN ETTİ'

El Correo'da yer alan haberde, "Athletic, Mourinho'nun Fenerbahçe'sini perişan etti" ifadeleri yer aldı.

İspanya'da gündem Samet Akaydin: 'Mourinho'yu şaşkına çevirdi'

'GÜÇSÜZ GÖRÜNDÜ'

AS'ta ise, "Fenerbahçe ve Mourinho, Athletic gibi sert bir rakip karşısında güçsüz göründü" denilerek Athletic'in Avrupa Ligi'nde liderlik koltuğuna oturduğu belirtildi.

İspanya'da gündem Samet Akaydin: 'Mourinho'yu şaşkına çevirdi'

'TÜRKLER AKILDAN ZİYADE YÜREKLE ÇABALADI'

Mundo Deportivo ise Athletic'in Fenerbahçe galibiyetini, "Athletic, Türkiye'de Mourinho'nun takımını 2-0 yenerek Avrupa Ligi'nin lideri oldu" şeklinde manşetlerine taşıdı. Haberde, "Samet Akaydin'in yaptığı hata Athletic'i öne geçirdi. Türkler bundan sonra akıldan ziyade yürekle çabaladılar ancak Bilbao takımının sağlamlığı karşısında çöktüler" denildi.

İspanya'da gündem Samet Akaydin: 'Mourinho'yu şaşkına çevirdi'

'MOURİNHO'YU ŞAŞKINA ÇEVİRDİ'

Claro Sports haberinde Samet Akaydin'in Athletic'e golü getiren hatasına yer verdi. Inaki Williams'ın golüyle sonuçlanan pozisyon için, "Samet Akaydin'ın Inaki Williams'ın golüyle sonuçlanan hatası Jose Mourinho'yu şaşkına çevirdi" ifadeleri kullanıldı.

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