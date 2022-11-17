İşte 14 haftanın yayın gelirleri: Süper Lig devleri ne kadar kazandı?

ŞAMPİYON 33 MİLYON LİRA KAZANIYOR

Böylece kulüpler, lige katılım bedeli olarak 33 milyon 416'şar bin lira alırken, her galibiyette 2 milyon 300 bin lira, beraberlikte de 1 milyon 150 bin lira kazanıyor. Geçmişte şampiyonluk yaşayan kulüpler, kazandıkları her şampiyonluk için 2 milyon 860 bin lirayı kasasına koyacak. Sezonu şampiyon tamamlayan takımın şampiyonluk ödülü ise 33 milyon 200 bin lira.