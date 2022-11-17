İşte 14 haftanın yayın gelirleri: Süper Lig devleri ne kadar kazandı?
Spor Süper Lig'de 14 hafta tamamlanırken dört büyüklerin yayın gelirindeki toplam kazancı belli oldu. Kulüpler, toplamda 399,5 milyon liranın sahibi oldu.
GALATASARAY
Kulüpler 13'er maç yaparken, en fazla geliri 118 milyon 186 bin lirayla Galatasaray elde etti. Sarı-kırmızlılar lige katılım bedeli olarak 33 milyon 416 bin lira, geride kalan yıllardaki 22 şampiyonluk sayesinde 62 milyon 920 bin lira ve ligdeki performansıyla 21 milyon 850 bin lirayı kasasına koydu.
FENERBAHÇE
Geçmiş yıllarda 19 şampiyonluğu bulunan ve bu alanda Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe, ligde bu sezon 2 puan farkla zirvede yer alsa da yayın geliri paylaşımında ikinci sırada kaldı. Sarı-lacivertliler, lige katılım payının yanı sıra geçmiş şampiyonluklardan 54 milyon 340 bin lira ve lig performansından 23 milyon lira olmak üzere toplamda 110 milyon 756 bin liralık kazanca ulaştı.
BEŞİKTAŞ
Süper Lig'de 16 şampiyonluğu bulunan Beşiktaş, bu kalemden 45 milyon 760 bin lira, ligdeki performansından da 18 milyon 400 bin lira kazanım sağladı. Siyah-beyazlılar, lige katılım payıyla birlikte toplamda 97 milyon 576 bin lirayı hanesine yazdırdı.
TRABZONSPOR
Son şampiyon Trabzonspor ise şampiyonlar payından 20 milyon 20 bin lira ve lig performansından 19 milyon 550 bin lira kazandı. Lige katılım payıyla birlikte bordo-mavililerin kasasına 72 milyon 986 bin lira girdi.
GELİRLER NASIL HESAPLANIYOR
Ligin yayın hakkı için sezon başında yapılan ihalede en yüksek teklif, 2 milyar 105 milyon lirayla beIN Sports'tan gelmişti. İlk etapta bu teklif beğenilmeyip ihale iptal edilse de yapılan görüşmeler neticesinde taraflar arasında 2 milyar 200 milyon lirada mutabakat sağlandı. Federasyon ve alt ligler için ayrılan pay çıktıktan sonra Süper Lig takımlarına 1 milyar 716 milyon lira dağıtılacak.
ŞAMPİYON 33 MİLYON LİRA KAZANIYOR
Böylece kulüpler, lige katılım bedeli olarak 33 milyon 416'şar bin lira alırken, her galibiyette 2 milyon 300 bin lira, beraberlikte de 1 milyon 150 bin lira kazanıyor. Geçmişte şampiyonluk yaşayan kulüpler, kazandıkları her şampiyonluk için 2 milyon 860 bin lirayı kasasına koyacak. Sezonu şampiyon tamamlayan takımın şampiyonluk ödülü ise 33 milyon 200 bin lira.
YÜZDE 13 İLA 18 ARASI
Süper Lig'de geçen sezon dört büyüklerin yayın geliri, elde ettikleri toplam gelirin yüzde 13 ila 18'ini oluşturdu.
DİĞER GELİRLER YAYIN GELİRİNDEN FAZLA
Fenerbahçe'de yayın geliri, toplam gelirin yüzde 14'üne tekabül ederken, bu oran Galatasaray ve Beşiktaş'ta yüzde 13,4, Trabzonspor'da ise yüzde 18'di. Bir başka deyişle söz konusu kulüplerin; stat hasılatı, mağazacılık, fan token, UEFA, reklam ve sponsorluk gibi yayın gelirinden daha fazla gelir kalemleri mevcut.
GEÇEN SEZONUN GELİRLERİ
Geçen sezon dört büyüklerin toplam geliri ve bunun güncel kurdan (31 Mayıs 2022) karşılığı şöyle:
Fenerbahçe: 1,465 milyar lira (83 milyon Euro)
Galatasaray: 1,235 milyar lira (70 milyon Euro)
Beşiktaş: 1,151 milyar lira (65 milyon Euro)
Trabzonspor: 930 milyon lira (53 milyon Euro)
Toplam: 4 milyar 781 milyon lira (271 milyon Euro)
GELİRLER Mİ AZ GİDERLER Mİ FAZLA?
Yaklaşık 5 milyar liralık gelire ulaşan dört büyükler, gider kalemlerinde tasarruf etmek yerine bünyelerindeki yüksek ücretli futbolculara yenilerini ilave ediyor. Geçen sezon Fenerbahçe 10, Beşiktaş 11, Galatasaray 15, Trabzonspor ise 18 futbolcu transfer etti.
GİDERLER
Kulüplerin geride kalan sezon diğer kalemler hariç salt futbolcu, teknik adam ve menajerlere ödediği ücretler şöyle:
Fenerbahçe: 885 milyon lira (50 milyon Euro)
Galatasaray: 788 milyon lira (45 milyon Euro)
Beşiktaş: 973 milyon lira (55 milyon Euro)
Trabzonspor 617 milyon lira (35 milyon Euro)
Toplam: 3 milyar 263 milyon (185 milyon Euro)
GİDERLERİN ÇOĞU KADROLARA GİDİYOR
Böylece dört büyüklerin elde ettiği toplam gelirin yüzde 68,2'si sadece futbolcu, antrenör ve menajerlere gitti. Bu giderin yanına diğer gider kalemleri de eklendiğinde, kulüpler geçen sezonu toplamda 3,16 milyar lira (180 milyon Euro) zararla kapattı.
HARCAMALAR DEVAM ETTİ
Galatasaray 759 milyon liralık (43 milyon Euro) zarara karşın yeni sezona yeni antrenör ve 14 yeni futbolcuyla girdi. Geçen sezon 1 milyar 25 milyon lirayla (58 milyon Euro) ligin en fazla zarar eden kulübü Beşiktaş, bu sezon 13 futbolcu transfer ederken ligin 11. haftasında teknik direktörünü de değiştirdi.
YÜZDE 40 SAPMA PAYI İŞTAH KABARTTI
Kulüp yöneticileri uğradıkları zarara karşın sürekli yayın gelirinin azlığından şikayet edip, ekonomik sıkıntılardan dert yansa da futbolcu transferinden imtina etmedi. Türkiye Futbol Federasyonunun kulüpler için uygulanan harcama limitlerinde yüzde 40'lık sapmaya izin vermesi de deyim yerindeyse yöneticilerin iştahını daha da kabarttı ve 1,5 sezonda transfer edilen oyuncu sayısı 108'e ulaştı. Bu sebeptendir ki Fenerbahçe geçen sezonu 835 milyon lira (47,4 milyon Euro) zararla kapatırken, bu sezon başında yeni teknik direktörün yanı sıra 14 futbolcuyu kadrosuna kattı.
ARA TRANSFER 12 OCAK'TA
Süper Lig'de ara transfer dönemi 12 Ocak 2023'te başlayacak. Dünya Kupası sebebiyle 1,5 ay ara verilen ligde, transfer dedikoduları daha şimdiden başlamış durumda. Son 1,5 sezonda 31 futbolcu alan Trabzonspor'un, 29 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray'ın, 24'er futbolcuyu renklerine bağlayan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ara transfer döneminde nasıl bir yol izleyecekleri merakla bekleniyor.
SON ŞAMPİYON TRABZONSPOR DA DURMADI
Şampiyon Trabzonspor ise 538 milyon lira (30 milyon Euro) zarara uğrarken, bu sezona 13 yeni oyuncu transfer ederek başladı.
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