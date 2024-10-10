İtalya - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
İtalya, UEFA Uluslar Ligi'nin üçüncü haftasında kendi sahasında Belçika ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
UEFA Uluslar Ligi'nde 3. hafta heyecanı yaşanıyor.
Luciano Spalletti yönetimindeki İtalya, kendi sahasında Domenico Tedesco'nun ekibi Belçika ile karşı karşıya gelecek.
İTALYA - BELÇİKA MAÇI SAAT KAÇTA?
Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
İTALYA - BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?
Norveçli hakem Espen Eskås'ın yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.
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