Kadroda düşünülmüyordu: Fenerbahçe'de Ryan Kent çıkmazı!

Yayınlanma: 17.08.2024 - 13:45

Güncelleme: 17.08.2024 - 13:45

Fenerbahçe'de önceki sezon Lazio'ya gitmek istemeyen Ryan Kent'in takımdan ayrılmak istemediği iddia edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre; İngiliz oyuncuya Süper Lig'den birçok talip var. Fakat Fenerbahçe'deki kazancından ve İstanbul'daki hayatından memnun olan 27 yaşındaki oyuncu ayrılmaya sıcak bakmıyor.

Fenerbahçe'nin önceki sezon kadrosuna kattığı Ryan Kent, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 19 maçta 1 gol attı ve 2 asist yaptı. İngiliz futbolcunun Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.