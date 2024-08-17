Kadroda düşünülmüyordu: Fenerbahçe'de Ryan Kent çıkmazı!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Ryan Kent, gelen tekliflere rağmen sarı-lacivertli takımdan ayrılmak istemediği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.08.2024 - 13:45
Kadroda düşünülmüyordu: Fenerbahçe'de Ryan Kent çıkmazı!
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Fenerbahçe'de önceki sezon Lazio'ya gitmek istemeyen Ryan Kent'in takımdan ayrılmak istemediği iddia edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre; İngiliz oyuncuya Süper Lig'den birçok talip var. Fakat Fenerbahçe'deki kazancından ve İstanbul'daki hayatından memnun olan 27 yaşındaki oyuncu ayrılmaya sıcak bakmıyor.

Fenerbahçe'nin önceki sezon kadrosuna kattığı Ryan Kent, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 19 maçta 1 gol attı ve 2 asist yaptı. İngiliz futbolcunun Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.


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