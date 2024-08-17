Göztepe-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu!
Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak Göztepe-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu.
Süper Lig'de 2024-25 sezonuna galibiyetle başlayan Fenerbahçe, 2. hafta maçında bu akşam Göztepe deplasmanına çıkıyor.
Saat 21:45'te başlayacak müsabakada Kadir Sağlam düdük çalacak. Öte yandan müsabakanın VAR hakemi de belli oldu.
Buna göre kritik müsabakada VAR hakemi olarak Mustafa İlker Coşkun görev alacak. Karşılaşmanın AVAR hakemi ise Mehmet Kısal.
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