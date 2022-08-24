Jorge Jesus'tan futbolcularına uyarı: Rehavete kapılmayın
'REHAVETE KAPILMAYIN'
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Austria Wien maçı öncesi futbolcularıyla konuşan Portekizli teknik direktör, "Her hafta üstüne koyarak, ivme kazanarak ilerliyoruz. Her galibiyet ekstra öz güven demek. Her zaman daha iyi iyisini yapmak için çalışacaksınız. Rehavete kapılmayalım" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Müren balığını elleriyle besledi
- Esnaf isyan etti!
- Yaralı bulunan leylekler tedavi altına alındı
- Araçlar yolda kaldı
- İşte böyle yardım ettiler
- Lüks otomobilin aynaları böyle çalındı
- Çevreyi rahatsız edenlere moto kuryeden 'sağ kroşe'
- Sancaktepe'de tek katlı gecekondu alev alev yandı
- Ölüme meydan okudu: Kilometrelerce tersten gitti
- Göksu'yu canlı yayında bocalatan cevap
En Çok Okunan Haberler
-
- Herkesi paniğe sürükleyen 'ceset' polisleri güldürdü
- Çeşme’de köpekler için 3 Pati Park daha hizmete girdi!
- İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi belli oldu
- Erdoğan'ın mitingi ertelendi
- MasterChef Türkiye yarışmacısı, böbreklerini kaybetti
- İmamlar seçim için sahada
- Hanefi Avcı, Soylu için harekete geçti
- Peker’in mülkü ‘Milli Parklar ve Bahçeler’e devredildi
- Kavuncu'dan Cumhuriyet'e Yavaş açıklaması
- AKP'de 'olağanüstü' toplantı