Jorge Jesus'tan futbolcularına uyarı: Rehavete kapılmayın

'REHAVETE KAPILMAYIN'

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Austria Wien maçı öncesi futbolcularıyla konuşan Portekizli teknik direktör, "Her hafta üstüne koyarak, ivme kazanarak ilerliyoruz. Her galibiyet ekstra öz güven demek. Her zaman daha iyi iyisini yapmak için çalışacaksınız. Rehavete kapılmayalım" ifadelerini kullandı.