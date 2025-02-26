Juventus - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Juventus - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, İtalya Kupası çeyrek finalinde kendi sahasında Empoli ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Haber Merkezi
26 Şubat 2025 Çarşamba, 12:33
Juventus - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İtalya Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor.

Juventus - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Thiago Motta yönetimindeki Juventus, kendi sahasında Roberto D'Aversa'nın ekibi Empoli ile karşılaşacak.

Juventus - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

JUVENTUS - EMPOLİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Allianz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Juventus - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

JUVENTUS - EMPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Francesco Fourneau'nun yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

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