Juventus - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, İtalya Kupası çeyrek finalinde kendi sahasında Empoli ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İtalya Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor.
Thiago Motta yönetimindeki Juventus, kendi sahasında Roberto D'Aversa'nın ekibi Empoli ile karşılaşacak.
JUVENTUS - EMPOLİ MAÇI SAAT KAÇTA?
Allianz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
JUVENTUS - EMPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Francesco Fourneau'nun yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.
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