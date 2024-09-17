Juventus - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Juventus - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında kendi sahasında PSV Eindhoven'ı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
17 Eylül 2024 Salı, 11:38
Juventus - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor.

Juventus - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Thiago Motta yönetimindeki Juventus, kendi sahasında Peter Bosz'un ekibi PSV Eindhoven ile karşı karşıya gelecek.

Juventus - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

JUVENTUS - PSV EİNDHOVEN MAÇI SAAT KAÇTA?

Juventus Allianz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.

Juventus - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

JUVENTUS - PSV EİNDHOVEN MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Alejandro Hernandez'in yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

Kenan Yıldız juventus psv eindhoven uefa şampiyonlar ligi

En Çok Okunan Haberler