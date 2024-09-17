Juventus - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında kendi sahasında PSV Eindhoven'ı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor.
Thiago Motta yönetimindeki Juventus, kendi sahasında Peter Bosz'un ekibi PSV Eindhoven ile karşı karşıya gelecek.
JUVENTUS - PSV EİNDHOVEN MAÇI SAAT KAÇTA?
Juventus Allianz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.
JUVENTUS - PSV EİNDHOVEN MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Alejandro Hernandez'in yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.
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