Juventus - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında kendi sahasında PSV Eindhoven ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu heyecanı yaşanıyor.
Thiago Motta yönetimindeki Juventus, kendi sahasında Peter Bosz'un ekibi PSV Eindhoven ile karşılaşacak.
JUVENTUS - PSV MAÇI SAAT KAÇTA?
Allianz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
JUVENTUS - PSV MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Daniel Siebert'in yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.
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