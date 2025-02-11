Juventus - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Juventus - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında kendi sahasında PSV Eindhoven ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Haber Merkezi
11 Şubat 2025 Salı, 11:39
Juventus - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu heyecanı yaşanıyor.

Juventus - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Thiago Motta yönetimindeki Juventus, kendi sahasında Peter Bosz'un ekibi PSV Eindhoven ile karşılaşacak.

Juventus - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

JUVENTUS - PSV MAÇI SAAT KAÇTA?

Allianz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Juventus - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

JUVENTUS - PSV MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Daniel Siebert'in yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

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