Karabük'te tribün güvenlik filesinin kopmasıyla sahaya düşen 6 taraftar yaralandı
Karabük'te Bölgesel Amatör Ligi (BAL) maçının ardından futbolcularla galibiyeti kutlarken tribün güvenlik filesinin kopması sonucu sahaya düşen 6 taraftar yaralandı.
Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda 5. Grup'taki 7. hafta maçında 1926 Polatlı Belediyespor'u ağırlayan Karabük İdman Yurdu, 53. dakikada Cenk Cengiz'in attığı golle müsabakayı 1-0 kazandı.
Maç sonunda futbolcular, galibiyeti taraftarıyla kutlamak için kale arkası tribününe gitti. Burada oyuncularla kutlama yapan bazı taraftarların üzerine çıktığı tribün güvenlik filesi koptu.
Yaklaşık 3 metre yükseklikten sahaya düşen taraftarlardan 6'sı yaralandı. Futbolcuların ve teknik heyetin yardım ettiği yaralı taraftarlar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Bu arada taraftarların düşme anı, cep telefonuyla görüntülendi.
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