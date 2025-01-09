Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 20.30'da başlayacak.
Türkiye Kupası heyecanı devam ediyor.
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, deplasmanda Hakan Keleş'in ekibi Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadele 20.30'da başlayacak.
KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Kadir Sağlam'ın yöneteceği karşılaşma ATV'den naklen yayımlanacak.
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