Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 20.30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
09 Ocak 2025 Perşembe, 11:25
Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Kupası heyecanı devam ediyor.

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, deplasmanda Hakan Keleş'in ekibi Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadele 20.30'da başlayacak.

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Kadir Sağlam'ın yöneteceği karşılaşma ATV'den naklen yayımlanacak.

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