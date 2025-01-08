Ali Koç açıkladı: Fenerbahçe'den Türkiye Kupası kararı!

TARAFTARA ÇAĞRI

"Fenerbahçe'nin taraftarı yegane motivasyon kaynağıdır. Bütün sezonu maç olarak düşünün. Takım devreye 2-0 mağlup girmiş ama koskoca bir ikinci yarı var. İkinci yarıya takımı destekleyerek mi yoksa protesto ederek mi sahaya çıkmalıyız. 10 yıllık özlem, yaşanan haksızlıklar, göz göre göre yapılan hukuksuzluklar Fenerbahçe taraftarını sabırsız bir duruma getirdi. Öyle bir hale geldi ki bu sezon Tadic'i bile tepkilerin hedefi halinde getirecek bir ruh halindeyiz camia olarak. Kelimelerle anlatamayacağım bir duyguyu da söylemek istiyorum. Biz camiamızdan şahsi destek istemiyoruz. Hepimiz bir mücadelenin parçası olmuş durumdayız. Bize istediğinizi söyleyin ancak tüm sporcularımıza destek olun. Tepkilerin dozajını ve zamanlamasını vicdanlarında biraz daha tartarak vermeliler."