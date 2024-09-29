Kayserispor maçı öncesi Beşiktaş'ta 2 eksik!
Beşiktaş, Kayserispor maçı kamp kadrosunu açıkladı. Kadroda, Arthur Masuaku ve Al-Musrati yer almadı.
Süper Lig'de Kayserispor ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.
Beşiktaş'ta cezalı Arthur Masuaku ve sakatlığı bulunan Al-Musrati maç kadrosunda yer almadı.
Etiketler: #beşiktaş #kayserispor #Kamp Kadrosu
Spor Haberleri
- Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon Anadolu Efes!
- Hasan Al değerlendirdi: 'Trabzon toparlıyor'
- 'Durumumuz hiç iyi değil'
- Beşiktaş kamp kadrosunu açıkladı!
- Eyüpspor, üç hafta aradan sonra kazandı!
- Serhat Akın 4 yorumcunun ismini verdi
- Dirk Kuyt'ın takımı hezimete uğradı, maç yarıda kaldı
- Antalya'da ikinci yarı başladı!
- Trabzonspor'da flaş sakatlık: Oyuna devam edemedi!
- Kadınlar derbisinde kazanan Fenerbahçe!
En Çok Okunan Haberler
-
- Davanın seyrini değiştirecek adım
- Rusya'dan Türkiye'ye soğuk duş!
- Yaşar Alptekin ve Meriç Erkan'dan tepki çeken anlar
- ‘Ucu AKP’ye uzanabilir’
- 'Kutlama yapan siyonist İslamcılar asla unutulmamalı'
- Portekiz'de gündem Kerem Aktürkoğlu!
- New York Belediye Başkanı'na 'Türkiye' suçlamaları
- 'Bazı bakanlar karşı çıktı...'
- AKP'den sosyal medyaya yeni tırpan
- Denizlerde palamut ve kılıç balığı bolluğu