Kayserispor maçı öncesi Beşiktaş'ta 2 eksik!

Beşiktaş, Kayserispor maçı kamp kadrosunu açıkladı. Kadroda, Arthur Masuaku ve Al-Musrati yer almadı.

Kayserispor maçı öncesi Beşiktaş'ta 2 eksik!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.09.2024 - 18:45

Süper Lig'de Kayserispor ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Beşiktaş'ta cezalı Arthur Masuaku ve sakatlığı bulunan Al-Musrati maç kadrosunda yer almadı.


Etiketler: #beşiktaş #kayserispor #Kamp Kadrosu

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