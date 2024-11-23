Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 16:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
23 Kasım 2024 Cumartesi, 10:24
Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig heyecanı sürüyor. 

Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, deplasmanda Sinan Kaloğlu'nun ekibi Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak mücadele 16:00'da başlayacak.

Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Direnç Tonusluoğlu'nun yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

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