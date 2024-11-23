Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 16:00'da başlayacak.
Süper Lig heyecanı sürüyor.
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, deplasmanda Sinan Kaloğlu'nun ekibi Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.
KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak mücadele 16:00'da başlayacak.
KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Direnç Tonusluoğlu'nun yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.
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