Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 16:00'da başlayacak.
Süper Lig heyecanı sürüyor.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, deplasmanda Sinan Kaloğlu'nun ekibi Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.
KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak mücadele 16:00'da başlayacak.
KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Mehmet Türkmen'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.
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