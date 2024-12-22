Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 16:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
22 Aralık 2024 Pazar, 10:52
Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig heyecanı sürüyor. 

Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, deplasmanda Sinan Kaloğlu'nun ekibi Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak mücadele 16:00'da başlayacak.

Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Mehmet Türkmen'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

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