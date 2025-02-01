Kayserispor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kayserispor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
01 Şubat 2025 Cumartesi, 09:39
Kayserispor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de 22. hafta heyecanı yaşanıyor.

Kayserispor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor, deplasmanda Sergej Jakirovic'in ekibi Kayserispor ile karşılaşacak.

Kayserispor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

Kayserispor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ali Şansalan'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.

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