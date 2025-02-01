Kayserispor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.
Trendyol Süper Lig'de 22. hafta heyecanı yaşanıyor.
Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor, deplasmanda Sergej Jakirovic'in ekibi Kayserispor ile karşılaşacak.
KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.
KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Ali Şansalan'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.
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