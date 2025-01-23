Trabzonspor, Edin Visca'nın sözleşmesini uzattı!

Trabzonspor, Edin Visca'nın sözleşmesinin uzatıldığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor, Edin Visca'nın sözleşmesini uzattı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.01.2025 - 11:23

Trabzonspor, Edin Visca'nın sözleşmesinin uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Edin Vişça ile 1+1 (Şarta Bağlı Opsiyon) yıllık anlaşma sağlanmıştır" denildi.

Bosnalı oyuncu, bordo mavili takımdan yıllık 1.5 milyon Euro kazanacak.


Etiketler: #edin visca #trabzonspor #Sözleşme

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