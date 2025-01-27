Trabzonspor Mahmoud Trezeguet'nin ayrılığını resmen açıkladı: Yeni adresi belli oldu!
Süper Lig ekibi Trabzonspor, 30 yaşındaki Mısırlı oyuncu Mahmoud Trezeguet'nin ülkesinin kulübü Al Ahly'ye transfer olduğunu duyurdu.
Trabzonspor, Mahmoud Trezeguet'nin 1.6 milyon Euro'ya Al Ahly'ye transfer olduğunu açıkladı.
Ayrıca Mısırlı futbolcunun 100 bin Euro'luk alacağından feragat ettiği açıklandı.
Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcumuz Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ın, 2025/2026 Futbol sezonundan itibaren geçerli olmak üzere, Al Ahly Kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Al Ahly Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 1.600.000.-EUR ödeme yapacaktır. Ayrıca oyuncu, 100.000.-EUR tutarında alacağından feragat etmiştir. Böylelikle toplam olarak 1.700.000.-EUR tutarında Transfer geliri elde edilmiştir."
Etiketler: #trezeguet #Al Ahly #trabzonspor #transfer
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