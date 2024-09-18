Kenan Yıldız İtalya'da manşetlerde: 'Juventus'un sihirbazı'
Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında kendi sahasında ağırladığı PSV Eindhoven'ı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmada açılış golünü kaydeden milli oyuncu Kenan Yıldız, maçın adamı seçilerek İtalya'da manşetleri süsledi.
Juventus, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında ağırladığı PSV'yi 3-1 mağlup etti. Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız, gösterdiği enfes performansla maçın adamı seçildi.
Juventus'un ilk golünü kaydeden Kenan Yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan ekibiyle gol atan en genç futbolcu unvanını da idolü Del Piero'dan aldı.
"JUVENTUS'UN SİHİRBAZI"
Öte yandan Kenan Yıldız'ın performansı, İtalyan basınında büyük yankı uyandırdı.
Gazeteler, Kenan Yıldız'dan övgüyle bahsederken La Gazzetta dello Sport'un "Juventus'un sihirbazı" manşetini atması dikkat çekti.
"YENİ BİR ÇAĞ AÇIYOR"
La Repubblica ise "Kenan Yıldız yeni bir çağ açıyor" ifadelerini kullandı.
Corriere dello Sport ise manşetinde "Kenan Yıldız fenomeni" ifadelerini kullandı.
DEL PİERO'DAN TEBRİK
Ayrıca Kenan Yıldız ile Alessandro Del Piero'nun maç sonu yayınındaki diyaloğu da Çizme'de manşetleri süsledi.
Sky'da konuşan Del Piero, Kenan Yıldız'ı tebrik etti. Efsane futbolcu, "Onun adına çok mutluyum, harika bir oyun oynadı ve 10 numarayı omuzlarına yükleme sorumluluğunu üstlendi. Senin adına çok sevindim Kenan" ifadelerini kullandı.
"CAMBİASO'YA TEŞEKKÜR ETMELİYİM"
Del Piero'nun ifadeleri karşısında son derece heyecanlı olduğu gözlemlenen Kenan Yıldız gülerek, "Şu an biraz gerginim" dedi.
Kenan Yıldız, Del Piero'nun, "Gol öncesi özel bir şey mi düşündün yoksa içgüdüsel olarak mı vurdun?" sorusuna, "Pozisyonda kanattan bindirerek bana şut alanı açan Cambiaso'ya teşekkür etmeliyim" cevabını verdi.
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